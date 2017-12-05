Рязанского курсанта представят к награде за спасение пятерых сестер и брата

Рязанского курсанта Андрея Желтова представят к награде за спасение своих пятерых сестер и брата из пожара. Об этом сообщили в официальной
«Командованием РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова курсант Андрей Желтов был номинирован для награждения Нагрудным знаком „Горячее сердце“», — отметили в сообщении.
В день пожара курсант 2-го курса оставался в доме «за старшего». Ночью он проснулся от едкого запаха гари, выход из дома был заблокирован. Он разбудил своих сестер и брата, взял документы и через окно помог всем выбраться на улицу. Чтобы дети не замерзли, он завел стоящий во дворе автомобиль отца, включил обогрев и усадил всех в машину.
Знак «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций является общественной наградой.
Напомним, пожар в доме многодетной семьи Желтовых
Фото группы минобороны России