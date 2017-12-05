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13:22, 5 декабря 2017 617

Рязанский приборный завод занял третье место в чемпионате по силе удара Ростеха 1

Рязанский приборный завод занял третье место в чемпионате по силе удара Ростеха

В Москве на площадке Академии бокса в Лужниках прошел финал чемпионата по силе удара «Ударная десятка» и турнира по боксу среди сотрудников Ростеха. Состязания приурочили к десятилетию Госкорпорации. Призовой фонд превысил два миллиона рублей, в проекте участвовали десятки предприятий из 16 городов страны.

Силу удара измеряли с помощью специального тренажера-силомера. На финал приехали победители региональных этапов соревнований. Команда АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) стала третьей в общем зачете. Также третье место в личном зачете занял менеджер отдела маркетинга завода Даниил Шуваев с результатом в 563 кг (лучший результат соревнований 627 кг).

Рязанский приборный завод победил в номинации «Ударное предприятие» за активность и самый массовый охват. В отборочном турнире по силе удара приняли участие более 940 сотрудников, «набив» в общей сложности свыше 167 тонн. Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов вручил награду руководителю АО «ГРПЗ» Павлу Будагову.

Успешным для рязанцев оказался и турнир по боксу. В категории свыше 90 кг победил регулировщик радиоэлектронной аппаратуры комплекса по производству фазовращателей Дмитрий Небольсин, выиграв 100 тысяч рублей. Второе место с призовым фондом в 50 тысяч рублей в категории до 80 кг завоевал начальник участка сборочного цеха бортовых вычислительных комплексов Владимир Батрев.

«Этот проект стал по-настоящему массовым и зрелищным, вызвал много благодарных откликов и предложений сделать его ежегодным. В чемпионате отважились попробовать свои силы почти семь тысяч человек. Среди них — люди разных возрастов, профессий и физической подготовки, к своим коллективам подключились и руководители предприятий. Общий результат соревнований — около 1 миллиона 200 тысяч килограммов! На мой взгляд, эти цифры сами по себе — уже рекорд, поставленный благодаря всем участникам нашего корпоративного чемпионата по силе удара», — подвел итоги проекта глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Соревнования „Ударная десятка“ придали новый импульс нашей спортивной жизни, объединили любителей спорта нашего предприятия. Так мы ударно отметили десятилетие Госкорпорации Ростех! — сказал генеральный директор АО „ГРПЗ“ Павел Будагов. — Мне хочется подчеркнуть значимую роль подобных спортивно-массовых мероприятий в создании здоровой рабочей атмосферы, поддержании корпоративного духа, благоприятного психологического климата, что, безусловно, помогает и достижению новых производственных успехов».

В качестве почетных гостей в финале проекта приняли участие и знаменитые спортсмены: чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников.


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