Рязанский предприниматель оплатил почти миллионный долг по налогам, из-за чего его не стали привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщила
По данным следствия, с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей, включал в налоговые декларации ложные сведения и уклонился от уплаты указанных налогов на сумму более 940 тысяч рублей.
В соответствии с действующим законодательством лицо, впервые совершившее подобное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб бюджетной системе России, возместили.
Подозреваемый оплатил долг и начисленные пени и штраф, уголовное дело прекратили.