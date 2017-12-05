Рязанку осудили за дачу взятки полицейскому

Рязанка осудили за дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщила
Как установило судебное следствие, женщина беседовала с сотрудником УМВД, который проводил проверку ее фиктивной регистрации. Рязанка «дала понять, что не хочет, чтобы в отношении нее было возбуждено уголовное дело и пообещала за это передать денежные средства». В ответ полицеский пояснял, что это незаконно и ее могут привлечь к уголовной ответственности, но женщина проигнорировала это.
Она «достала из сумки денежные средства в размере 10 тысяч рублей и положила на стол сотрудника полиции, тем самым дала понять полицейскому, что данные денежные средства она передает ему за не возбуждение в отношении нее уголовного дела».
В суде рязанка признала вину. При назначении наказания учли, что подсудимая раскаялась, ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Женщину осудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 291.2 УК РФ и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Вещественные доказательства — две купюры номиналом по 5000 рублей конфисковали.
Приговор вступил в законную силу.