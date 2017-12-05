Рязанке требуются деньги на лечение опухоли мозга

58-летней Ольге Саркисян требуются деньги на лечение опухоли мозга. Родственники женщины попросили помощи на сбор средств, которые требуются на лечение в московском центре нейрохирургии имени академика Бурденко.
По словам родных рязанки, год назад у нее начались проблемы с давлением, затем с моторикой и речью. МРТ показало, что у женщины опухоль и это подтвердил результат биопсии.
«Теперь нас ждет облучение и химиотерапия. Чтобы лечение дало плоды, нужно везти в „Бурденко“», — рассказал RZN.info родственник рязанки.
Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги на карту 4279 5300 1057 2891 (Сбербанк).
Документы, подтверждающие диагноз рязанки, находятся в распоряжении редакции.
Фото предоставлены родственниками