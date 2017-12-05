Рязанцы возложили цветы в память о контрнаступлении советских войск под Москвой

Рязанцы возложили цветы к мемориалу Победы в честь 76-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Церемония прошла во вторник, 5 декабря, на площади Победы. Перед ней в память о погибших объявили минуту молчания.
Первыми корзины с цветами от рязанских властей к монументу возложили курсанты. За ними проследовали ветераны, депутаты областной и городской дум, администрации, пенсионеры, школьники.
Завершилась церемония прохождением торжественного марша курсантами десантного училища.