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12:39, 5 декабря 2017 108
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«Почта России» выпустит марку в честь Евпатия Коловрата

«Почта России» выпустит марку в честь Евпатия Коловрата

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

«Почта России» выпустит марку в честь Евпатия Коловрата. Церемония гашения пройдет 8 декабря в 14:00 в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике (Дворец Олега рязанского Кремля).

«К выходу почтовой марки с изображением героя местного сопротивления, уроженца рязанской области Евпатия Коловрата, который достойно сражался с татаро-монгольскими завоевателями на рязанской земле, также ограниченным тиражом будут изданы конверт первого дня и штемпель специального гашения с фиксированной датой», — говорится в пресс-релизе «Почты России».

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Как отметили в рязанском филиале, почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.


© RZN.info

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