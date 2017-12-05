«Почта России» выпустит марку в честь Евпатия Коловрата. Церемония гашения пройдет 8 декабря в 14:00 в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике (Дворец Олега рязанского Кремля).
«К выходу почтовой марки с изображением героя местного сопротивления, уроженца рязанской области Евпатия Коловрата, который достойно сражался с татаро-монгольскими завоевателями на рязанской земле, также ограниченным тиражом будут изданы конверт первого дня и штемпель специального гашения с фиксированной датой», — говорится в пресс-релизе «Почты России».
Принять участие в мероприятии могут все желающие. Как отметили в рязанском филиале, почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.