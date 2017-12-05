В понедельник, 4 декабря, на публичных слушаниях обсудили изменения границ Рязани в Генплане города.
По словам докладчика, официально граница между городом и Рязанским районом проходит через села Дядьково, Агропустынь, Заборьевское и Полково. В селах участки были поделены еще в 90-х и не соответствуют современному кадастровому законодательству: один участок находится сразу в двух районах.
На слушаниях предложили такие территории перевести полностью в Рязанский район. Так, из-за перевода 45 участков площадь Рязани уменьшится.
На слушаниях зарегистрировались три участника. Пояснений и вопросов в ходе обсуждения не возникло. Заключение по результатам слушаний опубликуют в «Рязанских ведомостях».