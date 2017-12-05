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9:50, 5 декабря 2017 670
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На публичных слушаниях обсудили изменения границ Рязани

На публичных слушаниях обсудили изменения границ Рязани

В понедельник, 4 декабря, на публичных слушаниях обсудили изменения границ Рязани в Генплане города.

По словам докладчика, официально граница между городом и Рязанским районом проходит через села Дядьково, Агропустынь, Заборьевское и Полково. В селах участки были поделены еще в 90-х и не соответствуют современному кадастровому законодательству: один участок находится сразу в двух районах.

На слушаниях предложили такие территории перевести полностью в Рязанский район. Так, из-за перевода 45 участков площадь Рязани уменьшится.

На слушаниях зарегистрировались три участника. Пояснений и вопросов в ходе обсуждения не возникло. Заключение по результатам слушаний опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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