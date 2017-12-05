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13:53, 5 декабря 2017 194
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На площади Ленина украсили новогоднюю ель. Фото

На площади Ленина украсили новогоднюю ель. Фото

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

На площади Ленина украсили новогоднюю ель. Во вторник, 5 декабря, на искусственное дерево повесили звезду и игрушки.

Рабочие приступили к украшению елки гирляндой.

Напомним, всего в Рязани установят 33 новогодние елки.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

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