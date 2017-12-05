На площади Ленина украсили новогоднюю ель. Фото

На площади Ленина украсили новогоднюю ель. Во вторник, 5 декабря, на искусственное дерево повесили звезду и игрушки.
Рабочие приступили к украшению елки гирляндой.
Напомним, всего в Рязани
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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
На площади Ленина украсили новогоднюю ель. Во вторник, 5 декабря, на искусственное дерево повесили звезду и игрушки.
Рабочие приступили к украшению елки гирляндой.
Напомним, всего в Рязани
© RZN.info
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