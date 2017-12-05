Карабасов поручил «более тщательно» убирать тротуары в городе

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил «более тщательно» убирать тротуары, подходы к образовательным учреждениям и прилегающих к ним территориям в городе, а также повторно обработать отдельные участки. Об этом сообщает
«Особое внимание необходимо уделить своевременной и оперативной уборке остановочных комплексов, перекрестков, пешеходных переходов — тех мест, где ежедневно проходит большое количество горожан», — подчеркнул Карабасов
И.о. главы администрации поручил «обеспечить работу коммунальных служб по полному циклу — от уборки до вывоза снега с прилотковой части дорог».
К формированию дополнительных бригад, которые будут убирать снег приступила дирекция благоустройства. Планируется, что по временным трудовым договорам примут около 70 работников.
Также отметили, что всего с 20 ноября по 4 декабря из Рязани вывезли более десяти тысяч кубометров снега.