Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:48, 5 декабря 2017 198
 0    0

Карабасов поручил «более тщательно» убирать тротуары в городе

Карабасов поручил «более тщательно» убирать тротуары в городе

Фото: Администрация Рязани

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил «более тщательно» убирать тротуары, подходы к образовательным учреждениям и прилегающих к ним территориям в городе, а также повторно обработать отдельные участки. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

«Особое внимание необходимо уделить своевременной и оперативной уборке остановочных комплексов, перекрестков, пешеходных переходов — тех мест, где ежедневно проходит большое количество горожан», — подчеркнул Карабасов

И.о. главы администрации поручил «обеспечить работу коммунальных служб по полному циклу — от уборки до вывоза снега с прилотковой части дорог».

К формированию дополнительных бригад, которые будут убирать снег приступила дирекция благоустройства. Планируется, что по временным трудовым договорам примут около 70 работников.

Также отметили, что всего с 20 ноября по 4 декабря из Рязани вывезли более десяти тысяч кубометров снега.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
10:56, 5 декабря 2017
В центре Рязани отключили воду
10:48, 5 декабря 2017
Карабасов поручил «более тщательно» убирать тротуары в городе
8:48, 5 декабря 2017
В Горроще откроют новый центр приема коммунальных платежей 2
8:32, 5 декабря 2017
На центральных улицах Рязани начали размещать новые камеры фиксации нарушений ПДД
19:56, 4 декабря 2017
На улице Связи на три дня ограничат движение транспорта
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 83 981
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 54 772
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 248
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 255
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 3
13:25, 2 декабря 2017 28 446
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум