«Зеленый сад» назвал уборку снега главной задачей компании зимой

Управляющая жилищная компания «Зеленый сад — мой дом» назвала уборку снега своей главной задачей в зимний период.
«После каждого снегопада мы стремимся очистить дворы максимально оперативно. Для этого у нас есть штат дворников и специализированная техника, а при необходимости нам направляет дополнительные единицы техники строительная компания „Зеленый сад“. В этом преимущество УЖК, работающей в составе крупной группы компаний», — рассказал директор УЖК Николай Логинов.
По его словам, дворники начинают работать с раннего утра. Например, около дома №2 по Солотчинскому шоссе.
«УЖК не ждет, когда жильцы уберут из двора машины. Дворники аккуратно счищают снег с тротуаров, а мини-погрузчик подбирает его с проезжей части между припаркованных машин и грузит в самосвал», — пояснил Логинов. Он также добавил, что на очистку двора уходит три-четыре часа. После этого снег остается только на газонах и детской площадке.