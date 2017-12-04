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16:48, 4 декабря 2017 155

«Зеленый сад» назвал уборку снега главной задачей компании зимой

«Зеленый сад» назвал уборку снега главной задачей компании зимой

Управляющая жилищная компания «Зеленый сад — мой дом» назвала уборку снега своей главной задачей в зимний период.

«После каждого снегопада мы стремимся очистить дворы максимально оперативно. Для этого у нас есть штат дворников и специализированная техника, а при необходимости нам направляет дополнительные единицы техники строительная компания „Зеленый сад“. В этом преимущество УЖК, работающей в составе крупной группы компаний», — рассказал директор УЖК Николай Логинов.

По его словам, дворники начинают работать с раннего утра. Например, около дома №2 по Солотчинскому шоссе.

«УЖК не ждет, когда жильцы уберут из двора машины. Дворники аккуратно счищают снег с тротуаров, а мини-погрузчик подбирает его с проезжей части между припаркованных машин и грузит в самосвал», — пояснил Логинов. Он также добавил, что на очистку двора уходит три-четыре часа. После этого снег остается только на газонах и детской площадке.


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