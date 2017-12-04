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10:22, 4 декабря 2017 250
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Волонтеры устроили праздник для детей из Костинской школы-интерната

Волонтеры устроили праздник для детей из Костинской школы-интерната

В среду, 29 ноября, сотрудники РОО «Рязанский» ВТБ 24 (ПАО) и Центральной детской библиотеки устроили праздник для воспитанников Костинской школы-интерната.

Во время праздника «Твори добро!» дети танцевали вместе с клоуном, играли в подвижные игры и участвовали в конкурсах. После этого волонтеры помогли им сделать новогодние открытки для проживающих в Геронтологическом центре и провели чаепитие.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность представителям Центральной детской библиотеки за проведение такого позитивного мероприятия, а воспитанникам Костинской школы-интерната — за радушный прием», — отметила замуправляющего РОО «Рязанский» Алла Петрова.


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