Волонтеры устроили праздник для детей из Костинской школы-интерната

В среду, 29 ноября, сотрудники РОО «Рязанский» ВТБ 24 (ПАО) и Центральной детской библиотеки устроили праздник для воспитанников Костинской школы-интерната.
Во время праздника «Твори добро!» дети танцевали вместе с клоуном, играли в подвижные игры и участвовали в конкурсах. После этого волонтеры помогли им сделать новогодние открытки для проживающих в Геронтологическом центре и провели чаепитие.
«Хотелось бы выразить огромную благодарность представителям Центральной детской библиотеки за проведение такого позитивного мероприятия, а воспитанникам Костинской школы-интерната — за радушный прием», — отметила замуправляющего РОО «Рязанский» Алла Петрова.