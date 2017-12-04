В Сасове хозяин дома забил гостя табуреткой

Утром в субботу, 2 декабря на одной из улиц Сасова обнаружили тело 46-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следственное управление завело уголовное дело, сообщил
По «горячим следам» задержали подозреваемого — 43-летнего местного жителя.
Следствие установило, что вечером 1 декабря он поссорился со своим гостем за распитием спиртного. Хозяин дома деревянным табуретом нанес гостю множественные удары по голове, а потом пошел спать. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Подозреваемого заключили под стражу, следствие продолжается.