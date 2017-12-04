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19:04, 4 декабря 2017 322
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В Рязанской области прошли первые соревнования по военному туризму

В Рязанской области прошли первые соревнования по военному туризму

В воскресенье, 3 декабря, прошли первые соревнования по военному туризму «Засечные игры» среди школьников 15-17 лет.

На первом этапе школьники отыскали по карте «пострадавших», оказали им первую помощь, накормили и на носилках доставили «спасенного» на точку сбора. Позже дети преодолели полосу препятствий и стреляли из лазерной винтовки.

«Мы проводим этот вид соревнований впервые, и главной целью проведения для нас является популяризация и развитие военного туризма в образовательных организациях, возможность получения ребятами практических навыков поведения в экстремальных ситуациях, популяризация военно-прикладных видов спорта среди детей и молодежи», — отметил директор центра детско-юношеского туризма и краеведения Андрей Котанс.

Победителями стартов стала команда школы №64, на втором — команда школы №22, третье место заняла Костюшенская школа Рыбновского района.

Фото центра детско-юношеского туризма и краеведения


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