В Рязани начнут делать «идеальные коляски» для детей. Видео

В Рязани начнут делать «идеальные коляски» для детей. Об этом рассказали в сюжете телеканала НТВ.
В настоящее время строят цех для производства и закупают оборудование. Инвестиции в проект составили 250 млн рублей.
Инженеры провели ряд исследований и выяснили, какие качества могут приблизить коляску к идеалу для родителей и детей. Так, специалисты планируют установить на нее большие надувные колеса, которые смогут проехать по лужам и ямам.
Кроме того, в коляску добавят дополнительную амортизацию, люльку размером 98 сантиметров и пластиковое корыто, которое защитит ребенка от ветра, дождя и холода. При этом производители уверят, что ширина изделия позволит легко заходить в лифт, а его вес не превысит 12 килограммов.
Цена «идеальной коляски для российского бездорожья» пока не называется.