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21:23, 4 декабря 2017 213
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В Рязани начнут делать «идеальные коляски» для детей. Видео

В Рязани начнут делать «идеальные коляски» для детей. Видео

В Рязани начнут делать «идеальные коляски» для детей. Об этом рассказали в сюжете телеканала НТВ.

В настоящее время строят цех для производства и закупают оборудование. Инвестиции в проект составили 250 млн рублей.

Инженеры провели ряд исследований и выяснили, какие качества могут приблизить коляску к идеалу для родителей и детей. Так, специалисты планируют установить на нее большие надувные колеса, которые смогут проехать по лужам и ямам.

Кроме того, в коляску добавят дополнительную амортизацию, люльку размером 98 сантиметров и пластиковое корыто, которое защитит ребенка от ветра, дождя и холода. При этом производители уверят, что ширина изделия позволит легко заходить в лифт, а его вес не превысит 12 килограммов.

Цена «идеальной коляски для российского бездорожья» пока не называется.


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