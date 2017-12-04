В ноябре специалисты «Рязаньэнерго» пресекли более 250 хищений электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» продолжают мероприятия по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. За ноябрь 2017 года специалисты выявили 264 факта хищения, потери энергокомпании составили свыше 956 512 кВт*ч.
В указанный период рязанские энергетики провели 168 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 28 составили случаи бездоговорного и 236 безучетного потребления электроэнергии. В результате противоправных действий нарушители нанесли сетевой компании ущерб на сумму более 1,919 млн рублей. По всем выявленным фактам составили соответствующие акты, часть материалов передали в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.
Энергетики напомнили, что за энерговоровство предусмотрено наказание. «В случае выявления хищений электроэнергии, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии», — рассказали в компании.
По словам представителей «Рязаньэнерго», от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
«Филиал „Рязаньэнерго“ намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения „заряженных“ счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ по номеру 8-800-100-33-00, по телефону