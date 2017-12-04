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15:26, 4 декабря 2017 93
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Рязанская область заняла 15 место в рейтинге здорового образа жизни

Рязанская область заняла 15 место в рейтинге здорового образа жизни

В рейтинге здорового образа жизни регионов России Рязанская область попала на 15 место. Такие данные опубликовал «РИА Рейтинг».

Верхние строчки рейтинга заняли северокавказские республики: первое, второе и третье места у Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии соответственно.

Из Центральной России Рязань обошли Пензенская, Тамбовская, Саратовская области, а также Чувашия и Мордовия.

Московская область на 27 месте.

Для расчета рейтинга регионов анализировали следующие показатели:

  • доля населения, занимающегося физической культурой и спортом;
  • расходы на табачные изделия;
  • продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе;
  • количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • смертность от случайных отравлений алкоголем;
  • доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

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