Рязанская область заняла 15 место в рейтинге здорового образа жизни

В рейтинге здорового образа жизни регионов России Рязанская область попала на 15 место. Такие данные опубликовал «
Верхние строчки рейтинга заняли северокавказские республики: первое, второе и третье места у Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии соответственно.
Из Центральной России Рязань обошли Пензенская, Тамбовская, Саратовская области, а также Чувашия и Мордовия.
Московская область на 27 месте.
Для расчета рейтинга регионов анализировали следующие показатели:
- доля населения, занимающегося физической культурой и спортом;
- расходы на табачные изделия;
- продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе;
- количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- смертность от случайных отравлений алкоголем;
- доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.