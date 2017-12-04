Рабочий из Сараевского района ударил коллегу ножом

В Сараевском районе один из рабочих ударил коллегу ножом. Инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что оба мужчины — 36-летний житель Омска и 29-летний челябинец — вели ремонтные работы на площадке свинокомплекса у деревни Чарыково. В пятницу они выпивали, во время застолья произошел конфликт.
В ходе ссоры омич взял нож и ударил им потерпевшего в область сердца. Житель Челябинска выжил, нападавшего задержали. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, ведется следствие.