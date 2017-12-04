Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:02, 4 декабря 2017 674
 0    0

Рабочий из Сараевского района ударил коллегу ножом 1

Рабочий из Сараевского района ударил коллегу ножом

В Сараевском районе один из рабочих ударил коллегу ножом. Инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что оба мужчины — 36-летний житель Омска и 29-летний челябинец — вели ремонтные работы на площадке свинокомплекса у деревни Чарыково. В пятницу они выпивали, во время застолья произошел конфликт.

В ходе ссоры омич взял нож и ударил им потерпевшего в область сердца. Житель Челябинска выжил, нападавшего задержали. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, ведется следствие.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:00, 4 декабря 2017
Прокуратура прекратила полномочия двух депутатов Михайловского района
13:50, 4 декабря 2017
Под Рязанью легковушка улетела в кювет и врезалась в столб. Фото
13:02, 4 декабря 2017
Рабочий из Сараевского района ударил коллегу ножом 1
11:47, 4 декабря 2017
В Мурманске завели дело после гибели сбежавшей из реанимации пациентки
11:41, 4 декабря 2017
В аварии в Клепиковском районе пострадал четырехлетний ребенок
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Помимо выставок и бизнес-миссий Центр проводит обучение и оказывает консультации по вопросам экспорта.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 83 103
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 54 425
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 40 030
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 010
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 2
18:40, 20 ноября 2017 26 569
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум