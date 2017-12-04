Пару молодых рязанцев не пустили в секонд-хенд. Видео

В Рязани пару молодых людей не пустили в магазин секонд-хенда на Первомайском проспекте. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
Как видно на кадрах, продавец попросила юношу и девушку выйти из помещения. В ответ на их возмущение она посоветовала им воспользоваться жалобной книгой.
Посетители позвали администратора, которая «объяснила им ситуацию». По словам женщины, в последнее время участились случаи воровства среди молодежи. «Чтобы этого не допустить, мы имеем права не пускать вас в магазин», — заявила администратор.
Известно, что после этого молодые люди вызвали полицию, правоохранители провели беседу с сотрудниками магазина.