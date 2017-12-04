Николай Любимов представит Рязанскую область в Израиле. Об этом сообщили на
Деловую поездку организовали в соответствии с договоренностями, достигнутыми на заседании смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в сентябре.
В понедельник, 4 декабря, делегация региона встретилась с представителями израильского бизнес-сообщества в Российском культурном центре. Предприниматели познакомились с представителями ведущих медцентров и наметили сотрудничество по стажировке специалистов и развитию новых направлений медицины в Рязанской области.
Любимов посетит ведущие медицинские и агропромышленные компании, муниципалитет израильского города Нетания, встретится с представителями федерации торговых палат Израиля.