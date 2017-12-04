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19:56, 4 декабря 2017 185
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На улице Связи на три дня ограничат движение транспорта

На улице Связи на три дня ограничат движение транспорта

На улице Связи на три дня ограничат движение транспорта. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 9:00 5 декабря до 23:00 7 декабря движение по улице связи от дома №22 по полосе движения в сторону Куйбышевского шоссе перекроют из-за ремонтных работ.


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Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

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