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12:34, 4 декабря 2017 542
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На рязанской сцене Ксения Раппорт расскажет письма «Неизвестного друга»

На рязанской сцене Ксения Раппорт расскажет письма «Неизвестного друга»

На рязанской сцене пройдет музыкальный спектакль по малоизвестному рассказу Бунина «Неизвестный друг». Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской областной филармонии.

Актриса итальянского и отечественного кино Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская соединят тексты Ивана Бунина с музыкой Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Они прочитают письма замужней женщины придуманному возлюбленному, автору ее любимых кнги, «неизвестному другу» — таково содержание рассказа Бунина, написанного в середине 20-х годов в приморских Альпах.

Премьерный спектакль показали 14 раз в разных уголках мира, а во вторник, 5 ноября, его увидят и рязанцы.


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