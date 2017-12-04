На рязанской сцене Ксения Раппорт расскажет письма «Неизвестного друга»

На рязанской сцене пройдет музыкальный спектакль по малоизвестному рассказу Бунина «Неизвестный друг». Об этом сообщили в
Актриса итальянского и отечественного кино Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская соединят тексты Ивана Бунина с музыкой Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.
Они прочитают письма замужней женщины придуманному возлюбленному, автору ее любимых кнги, «неизвестному другу» — таково содержание рассказа Бунина, написанного в середине 20-х годов в приморских Альпах.
Премьерный спектакль показали 14 раз в разных уголках мира, а во вторник, 5 ноября, его увидят и рязанцы.