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10:26, 4 декабря 2017 440
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На пожаре рядом с бывшим «Полсинаутом» эвакуировали 27 человек

На пожаре рядом с бывшим «Полсинаутом» эвакуировали 27 человек

На пожаре около бывшего «Полсинаута» эвакуировали 27 человек среди них четыре ребенка. Из огня спасли 50-летнего мужчину, его госпитализировали в ОКБ, сообщило региональное ГУ МЧС.

Напомним, в воскресенье, 3 декабря, около 19:00 поступило сообщение о пожаре на Заводском проезде. На тушение выезжали четыре пожарных расчета.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.


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RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

В рейтинге представлены самые массовые и серьезные аварии минувшей осени.

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