На пожаре рядом с бывшим «Полсинаутом» эвакуировали 27 человек

На
Напомним, в воскресенье, 3 декабря, около 19:00 поступило сообщение о пожаре на Заводском проезде. На тушение выезжали четыре пожарных расчета.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На
Напомним, в воскресенье, 3 декабря, около 19:00 поступило сообщение о пожаре на Заводском проезде. На тушение выезжали четыре пожарных расчета.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьИкону Божией Матери «Знамение-Корчемная» доставили в Николо-Ямской храм. Фото
|
cледующая новость →Волонтеры устроили праздник для детей из Костинской школы-интерната
В рейтинге представлены самые массовые и серьезные аварии минувшей осени.