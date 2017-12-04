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17:04, 4 декабря 2017 53
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Компания «Ризур» открыла вакансии для сотрудников

Компания «Ризур» открыла вакансии для сотрудников

Компания «Ризур» открыла вакансии для сотрудников. Предприятие работает с 1997 года и специализируется на комплексных решениях в области промышленного обогрева. Она осуществляет полный цикл производства — от проекта до готового к работе изделия.

На сегодняшний день в компании работают более 150 сотрудников, заняты более 25 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Предприятие приглашает на работу инженеров-конструкторов, а также швей и портных. Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефону 8 (4912) 20 20 80.


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