Компания «Ризур» открыла вакансии для сотрудников. Предприятие работает с 1997 года и специализируется на комплексных решениях в области промышленного обогрева. Она осуществляет полный цикл производства — от проекта до готового к работе изделия.
На сегодняшний день в компании работают более 150 сотрудников, заняты более 25 тысяч квадратных метров производственных площадей.
Предприятие приглашает на работу инженеров-конструкторов, а также швей и портных. Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефону 8 (4912) 20 20 80.