Комиссия по слушаниям одобрила появление нового сквера в центре Рязани

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру согласовать изменения в зонировании перекрестка улиц Кудрявцева и Горького в Генплане города. Заключение официально опубликовано в «Рязанских ведомостях».
Участок площадью 1,8 га напротив гостиницы «Старый город» предложили перевести из общественно-жилой зоны в зону городских парков и скверов. Территория частично занята жилыми домами.
Администрация города пояснила, что частные дома не снесут, а сквер планируют разбить на муниципальной территории, которая осталась после расселения ветхих домов.
Сами слушания
Окончательное решение по изменению генплана примет городская дума.