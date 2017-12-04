Касимовец пытался откупиться от грабежа за пятнадцать тысяч рублей

В Касимовском районе суд оштрафовал местного жителя, пытавшегося дать взятку оперативному уполномоченному отдела полиции. Об этом сообщил
В сентябре этого года касимовца вызвали в полицию для объяснений в связи с поступившим заявлением о грабеже. Он предложил полицейскому 15 000 рублей за снятие обвинения, а когда тот отказался, вложил в лежавший на столе сотрудника полиции Уголовный Кодекс РФ 5000 рублей, предложив вечером передать еще 10 000 рублей.
После этого его задержали сотрудники подразделения экономической безопасности муниципального отдела МВД.
За взятку должностному лицу суд оштрафовал мужчину на 25 000 рублей.