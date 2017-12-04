Карабасов пообещал найти средства на поддержку бездомных животных

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов пообещал финансово поддержать рязанских волонтеров, которые ухаживать за бездомными животными. Свою просьбу они передали на приеме в отделении «Единой России», сообщил
Волонтеры рассказали о финансовых трудностях: «Нет средств, чтобы оплачивать счета за содержание животных», — рассказала руководитель некоммерческой организации «Лучшие друзья» Вероника Жаворонкова.
Карабасов обещал оказать «содействие в привлечении источников дополнительного финансирования».