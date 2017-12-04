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16:05, 4 декабря 2017 536
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Карабасов пообещал найти средства на поддержку бездомных животных

Карабасов пообещал найти средства на поддержку бездомных животных

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов пообещал финансово поддержать рязанских волонтеров, которые ухаживать за бездомными животными. Свою просьбу они передали на приеме в отделении «Единой России», сообщил сайт партии.

Волонтеры рассказали о финансовых трудностях: «Нет средств, чтобы оплачивать счета за содержание животных», — рассказала руководитель некоммерческой организации «Лучшие друзья» Вероника Жаворонкова.

Карабасов обещал оказать «содействие в привлечении источников дополнительного финансирования».


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