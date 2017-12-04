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16:29, 4 декабря 2017 259
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Изменение правил застройки под будущую школу искусств в Недостоеве вынесли на слушания

Изменение правил застройки под будущую школу искусств в Недостоеве вынесли на слушания

Изменение правил застройки под будущую школу искусств в Недостоеве вынесли на обсуждение. Постановление о публичных слушаниях опубликовали в «Рязанских ведомостях».

Участок напротив дома № 3/1 по улице Сельских Строителей предложили перевести из зоны застройки многоэтажками в общественно-жилую. Ранее аналогичные изменения внесли в Генплан Рязани.

Слушания пройдут 20 декабря в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До этого дня там же будут принимать предложения рязанцев. Телефон: 29-78-17.

Окончательное решение по поправке примет городская дума с учетом результатов слушаний.


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