Изменение правил застройки под будущую школу искусств в Недостоеве вынесли на слушания

Изменение правил застройки под будущую школу искусств в Недостоеве вынесли на обсуждение. Постановление о публичных слушаниях опубликовали в «Рязанских ведомостях».
Участок напротив дома № 3/1 по улице Сельских Строителей предложили перевести из зоны застройки многоэтажками в общественно-жилую. Ранее аналогичные изменения
Слушания пройдут 20 декабря в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До этого дня там же будут принимать предложения рязанцев. Телефон: 29-78-17.
Окончательное решение по поправке примет городская дума с учетом результатов слушаний.