Икону Божией Матери «Знамение-Корчемная» доставили в Николо-Ямской храм. Фото

В воскресенье, 3 декабря, икону Божией Матери «Знамение-Корчемная» доставили в Николо-Ямской храм. Об этом сообщила
Вечером 2 декабря святыню встретили у стен Христорождественского собора. Образ принес в Рязань из Иоанно-Богословского монастыря игумен обители Исаакий (Иванов).
«Для нас сейчас принесение иконы — это, прежде всего, явление духовной поддержки в дни Рождественского поста, когда обостряются человеческие страсти. Нам нужна помощь, мы обращаемся к Пресвятой Богородице через этот Ее образ, просим, чтобы Она помогла нам в нашей жизни, в несении подвига поста воздержания, подвига служения ближним», — пояснил отец Владимир.
Напомним, в Николо-Ямском храме икона пробудет до 9 декабря.
Фото с сайта Рязанской епархии