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16:24, 4 декабря 2017 287
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Фролов опустился на предпоследнее место в медиарейтинге

Фролов опустился на предпоследнее место в медиарейтинге

Глава Рязани Владислав Фролов занял 14 место из 15 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО. По результатам октябрьского исследования «Медиалогии» Фролов потерял три позиции.

Рейтинг основан на упоминаниях в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов также потерял в рейтинге две позиции, заняв пятую строчку после дебюта.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 42,9 тысячи СМИ.


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