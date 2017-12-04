Фролов опустился на предпоследнее место в медиарейтинге

Глава Рязани Владислав Фролов занял 14 место из 15 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО. По результатам октябрьского исследования «Медиалогии» Фролов потерял три позиции.
Рейтинг основан на упоминаниях в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов также потерял в рейтинге две позиции, заняв пятую строчку после
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 42,9 тысячи СМИ.