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12:15, 4 декабря 2017 145
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Автоинспекторы проверят работу рязанских автобусов

Автоинспекторы проверят работу рязанских автобусов

Автоинспекторы проверят работу рязанских автобусов. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Мероприятия по пресечению нарушений ПДД пройдут с 4 по 12 декабря. Сотрудники ГИБДД обследуют маршруты движения общественного транспорта, проверят юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые выпускают транспорт на линию, а также проверят технического состояние автобусов.

Особое внимание инспекторы уделят правонарушениям, связанным с проездом перекрестков, остановкой в неустановленных местах, соблюдением скоростного режима, а также выявлению фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок.


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2 дня назад
RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

В рейтинге представлены самые массовые и серьезные аварии минувшей осени.

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