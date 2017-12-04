Автоинспекторы проверят работу рязанских автобусов. Об этом сообщили на
Мероприятия по пресечению нарушений ПДД пройдут с 4 по 12 декабря. Сотрудники ГИБДД обследуют маршруты движения общественного транспорта, проверят юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые выпускают транспорт на линию, а также проверят технического состояние автобусов.
Особое внимание инспекторы уделят правонарушениям, связанным с проездом перекрестков, остановкой в неустановленных местах, соблюдением скоростного режима, а также выявлению фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок.