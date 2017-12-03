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15:34, 3 декабря 2017 686
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Жители Рязани пожаловались на уборку снега

Жители Рязани пожаловались на уборку снега

Жители Рязани пожаловались на уборку снега. Соответствующие фото опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора, на улицах Полетаева и Братиславской уборочная машина чистила снег с дороги. «Водитель явно делал свою работу для галочки, а не на совесть. Раньше машины у бордюра ставили, а теперь там горы снега. И машинам приходится парковаться на дороге. Даже там, где ночью не было машин, сугробы выросли еще больше, чем до уборки», — пояснил он.

Другие пользователи сети рассказали, что уборочная машина с ковшом промчалась по Касимовскому шоссе со скоростью около 50 километров в час, «обдавая всю обочину и припаркованные машины брызгами снежной грязной каши».

Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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