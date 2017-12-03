Жители Рязани пожаловались на уборку снега. Соответствующие фото опубликовали в
По словам автора, на улицах Полетаева и Братиславской уборочная машина чистила снег с дороги. «Водитель явно делал свою работу для галочки, а не на совесть. Раньше машины у бордюра ставили, а теперь там горы снега. И машинам приходится парковаться на дороге. Даже там, где ночью не было машин, сугробы выросли еще больше, чем до уборки», — пояснил он.
Другие пользователи сети рассказали, что уборочная машина с ковшом промчалась по Касимовскому шоссе со скоростью около 50 километров в час, «обдавая всю обочину и припаркованные машины брызгами снежной грязной каши».
Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»