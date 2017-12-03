В Рязани наградили волонтеров

Церемония награждения областного конкурса «Марафон добрых дел» прошла в пятницу, 1 декабря. Об этом сообщили в группе «Волонтерский корпус Рязанской области» «ВКонтакте».
В этом году на участие в конкурсе было подано 90 заявок из 29 муниципальных образований региона, 10 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и пять общественных организаций.
В рамках мероприятия наградили тех, кто в течение года активно работал на благо развития волонтерского движения Рязанской области.
Знаки губернатора Рязанской области «За усердие» вручили заместителю председателя регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Юрченкову Руслану, студентке радиотехнического университета Орловой Софье и президенту благотворительного фонда «Любить и верить» Новикову Сергею.
Фото группы «Волонтерский корпус Рязанской области»