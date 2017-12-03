Поляны стало самым благоустроенным селом Рязанского района. Об этом сообщили на
По итогам конкурса в категории «населенный пункт с численностью населения более 1000 человек» первое место заняло село Поляны, второе — Листвянка, а третье — Дядьково. Они получат дипломы и денежные премии — 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.
В категории «населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек» самым благоустроенным признано Заокское, вторым стало село Шумашь, а третьим — Вышетравино. Они также получат дипломы и денежные поощрения, от 15 до 30 тысяч рублей.
90% этих средств должны пойти на благоустройство, развитие коммунального хозяйства инженерной инфраструктуры, до 10% - на премирование лиц, принявших активное участие в благоустройстве.
Фото сайта Рязанского муниципального района