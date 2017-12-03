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19:31, 3 декабря 2017 200
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ОНФ проверил отремонтированные в Рязани дороги

ОНФ проверил отремонтированные в Рязани дороги

ОНФ проверил отремонтированные в Рязани дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального Общероссийского народного фронта.

Рязанцы вместе с активистами ОНФ оценили качество ремонта на улице Бронной. Отмечается, что ямы заделали, дорожное полотно заменили, но при этом неотремонтированными остались съезды с улицы во дворы жилых домов, не везде установлены бордюры. «Мы намерены обратиться к городским властям, с просьбой устранить замеченные недостатки», — прокомментировал активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Глеб Шабонин.

Активисты посетили улицу Княжье поле, ремонт которой завершили в ноябре. К качеству выполненных работ претензий у участников рейда не возникло. Не возникло претензий и к качеству дорожного ремонта на улицах Вокзальной, Мервинской и Куйбышевском шоссе. Все эти участки дорог находятся в ТОП-10 «Народного рейтинга».

Фото пресс-службы ОНФ


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