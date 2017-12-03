Любимов пожелал рязанским юристам успехов в труде. Поздравление с днем юриста опубликовали на
Он отметил, что без юридических знаний трудно добиться успеха и эффективно работать в любой сфере.
«Рязанские юристы работают в лучших традициях своих предшественников, на высоком профессиональном уровне, честно и ответственно. Уверен, что и в дальнейшем региональный юридический корпус будет добросовестно выполнять свой служебный долг, обеспечивать качество правоприменительной практики в регионе», — сказал губернатор.
Глава региона пожелал юристам семейного счастья, здоровья и благополучия.