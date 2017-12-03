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16:49, 3 декабря 2017 25
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Любимов пожелал рязанским юристам успехов в труде

Любимов пожелал рязанским юристам успехов в труде

Любимов пожелал рязанским юристам успехов в труде. Поздравление с днем юриста опубликовали на сайте регионального правительства.

Он отметил, что без юридических знаний трудно добиться успеха и эффективно работать в любой сфере.

«Рязанские юристы работают в лучших традициях своих предшественников, на высоком профессиональном уровне, честно и ответственно. Уверен, что и в дальнейшем региональный юридический корпус будет добросовестно выполнять свой служебный долг, обеспечивать качество правоприменительной практики в регионе», — сказал губернатор.

Глава региона пожелал юристам семейного счастья, здоровья и благополучия.


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1 день назад
RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

В рейтинге представлены самые массовые и серьезные аварии минувшей осени.

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