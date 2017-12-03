Комиссия по слушаниям одобрила строительство многоэтажек в Горроще и автосервиса в Приокском
Заключения официально опубликовали в «Рязанских ведомостях».
По итогам слушаний одобрили строительство многоэтажек на участке по улице Островского. Ранее на территории площадью 2,3 гектара располагалась мебельная фабрика «Ока». На
Кроме того, комиссия одобрила возведение автосервиса с автомойкой в «зеленой» зоне по улице Магистральной, которая является условно разрешенной. На слушаниях рязанцы единогласно
Ранее участок площадью 3 379 квадратных метров уже