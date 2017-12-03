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17:00, 3 декабря 2017 392
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Комиссия по слушаниям одобрила строительство многоэтажек в Горроще и автосервиса в Приокском

Комиссия по слушаниям одобрила строительство многоэтажек в Горроще и автосервиса в Приокском

Комиссия по слушаниям одобрила строительство многоэтажек в Горроще и автосервиса в Приокском

Заключения официально опубликовали в «Рязанских ведомостях».

По итогам слушаний одобрили строительство многоэтажек на участке по улице Островского. Ранее на территории площадью 2,3 гектара располагалась мебельная фабрика «Ока». На слушаниях, которые прошли 9 ноября, участок предложили перевести из зоны промышленных предприятий в зону многоэтажного жилья. Большинство участников проголосовали «за» изменения.

Кроме того, комиссия одобрила возведение автосервиса с автомойкой в «зеленой» зоне по улице Магистральной, которая является условно разрешенной. На слушаниях рязанцы единогласно поддержали проект.

Ранее участок площадью 3 379 квадратных метров уже обсуждали на слушаниях, но тогда мэрия отказала в использовании участка под автосервис.


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