Опубликован график работы рязанских КВЦ в новогодние праздники. Информация появилась на
5 января муниципальное предприятие города Рязани «Кустовой вычислительный центр»: улица Станкозаводская, дом №27 будет работать с 8:00 до 17:00.
Также пункты приема платежей 5 января откроют по адресам:
- улица Новаторов, дом №2, корпус 7 (ТЦ «Московский»), режим работы с 9:40 до 18:10;
- улица Татарская, дом №95 (ТЦ «Полетаевский-2»), режим работы с 10:40 до 19:10;
- улица Новоселов, дом №17 (ТЦ «21 век»), режим работы с 9:30 до 17:55 (обед с 14:00 до 15:00);
- улица Новоселов, дом №51, корпус 2 (ТД «Шереметьевский»), режим работы с 10:10 до 18:40 (обед с 14:00 до 15:00).
До 5 января пункты не будут работать.