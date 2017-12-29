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11:00, 29 декабря 2017 586
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Опубликован график работы рязанских КВЦ в новогодние праздники

Опубликован график работы рязанских КВЦ в новогодние праздники

Опубликован график работы рязанских КВЦ в новогодние праздники. Информация появилась на сайте регионального предприятия.

5 января муниципальное предприятие города Рязани «Кустовой вычислительный центр»: улица Станкозаводская, дом №27 будет работать с 8:00 до 17:00.

Также пункты приема платежей 5 января откроют по адресам:

  • улица Новаторов, дом №2, корпус 7 (ТЦ «Московский»), режим работы с 9:40 до 18:10;
  • улица Татарская, дом №95 (ТЦ «Полетаевский-2»), режим работы с 10:40 до 19:10;
  • улица Новоселов, дом №17 (ТЦ «21 век»), режим работы с 9:30 до 17:55 (обед с 14:00 до 15:00);
  • улица Новоселов, дом №51, корпус 2 (ТД «Шереметьевский»), режим работы с 10:10 до 18:40 (обед с 14:00 до 15:00).

До 5 января пункты не будут работать.


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