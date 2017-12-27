На Московском шоссе возле моста через Трубеж складывается новое место для туристических экскурсий, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», которая ведет рядом строительство микрорайона «Метропарк».
«С одной стороны Трубежа у пешеходного моста расположены противотанковые „ежи“, которыми обозначена линия обороны Рязани, подготовленная осенью и зимой 1941 года трудом тысяч мужчин, женщин и подростков. „Северная компания“ помогает в сохранении памяти о боевых и трудовых подвигах рязанцев. Вдоль линии обороны провели благоустройство противоположенного берега Трубежа, а в начале улицы Александра Полина, названной в честь рязанского героя-артиллериста, 27 декабря