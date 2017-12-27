Опубликован список самых популярных книг 2017 года. В последний год возросли продажи книг по психологии, истории и естественным наукам, пишет
В сообщении отметили, что интерес читателей заметно сместился в сторону нехудожественной литературы и серьезных романов. Несмотря на это, первое место заняла Татьяна Устинова с детективом «Селфи с судьбой».
Второе место заняла Дина Рубина с повестью «Бабий ветер», в которой идет повествование о тонкостях профессии косметолога. На третьем месте оказалась британская журналистка Джоджо Мойес с романом «Где живет счастье».
На четвертом и пятом месте Пола Хокинс с детективом «В тихом омуте» и Александра Маринина с романом «Цена вопроса», соответственно.
В дестяку также вошли «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Тобол. Много званых» Алексея Иванова, «Текст» Дмитрия Глуховского, сборник «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории» и роман «Маленькая жизнь» американки Ханьи Янагихары.
Выборка велась среди изданий, вышедших с ноября 2016 года по 15 декабря 2017 года.