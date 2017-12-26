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19:29, 26 декабря 2017 1 148
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Мэрия попросила рязанцев убрать машины с центральных улиц

Мэрия попросила рязанцев убрать машины с центральных улиц

Горадминистрация попросила рязанцев убрать свои машины с центральных улиц. Об этом сообщил ее сайт.

«Администрация Рязани обращается к автовладельцам с просьбой соблюдать правила остановки и стоянки автомобилей, не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать помех работе снегоуборочной технике», — говорится в сообщении.

В ночь с 26 на 27 декабря техника будет убирать снег во всех районах города. С 22:00 до 6:00 его будут убирать с улиц Ленина, Полонского, Радищева, Соборной, Свободы, Николодворянской, Новослабодской, Первомайского проспекта.

Также от снега отчистят остановки общественного транспорта.


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