Мэрия попросила рязанцев убрать машины с центральных улиц

Горадминистрация попросила рязанцев убрать свои машины с центральных улиц. Об этом сообщил ее
«Администрация Рязани обращается к автовладельцам с просьбой соблюдать правила остановки и стоянки автомобилей, не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать помех работе снегоуборочной технике», — говорится в сообщении.
В ночь с 26 на 27 декабря техника будет убирать снег во всех районах города. С 22:00 до 6:00 его будут убирать с улиц Ленина, Полонского, Радищева, Соборной, Свободы, Николодворянской, Новослабодской, Первомайского проспекта.
Также от снега отчистят остановки общественного транспорта.