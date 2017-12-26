Гордума ужесточила застройку Солотчи. Депутаты приняли новую редакцию Правил землепользования микрорайона на заседании во вторник, 26 декабря.
Она предусматривает установить ограничения на строительство и исключить возможность возведения многоэтажек и апартаментов на территориях детских лагерей и санаториев. Проектом устанавливается предельная высота для жилой застройки частными домами до 7,5 метров для административного и культурно-бытового обслуживания — до 15. При этом изменения не коснутся части поселка, входящей в «Есенинскую Русь» — для нее ограничения установит государство.
На прошедших публичных