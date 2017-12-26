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11:52, 26 декабря 2017 910
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Гордума ужесточила застройку Солотчи

Гордума ужесточила застройку Солотчи

Гордума ужесточила застройку Солотчи. Депутаты приняли новую редакцию Правил землепользования микрорайона на заседании во вторник, 26 декабря.

Она предусматривает установить ограничения на строительство и исключить возможность возведения многоэтажек и апартаментов на территориях детских лагерей и санаториев. Проектом устанавливается предельная высота для жилой застройки частными домами до 7,5 метров для административного и культурно-бытового обслуживания — до 15. При этом изменения не коснутся части поселка, входящей в «Есенинскую Русь» — для нее ограничения установит государство.

На прошедших публичных слушаниях жители Солотчи просили поднять предельную высоту жилых домов с 7,5 до 9 или 11 метров.


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