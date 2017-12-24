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16:41, 24 декабря 2017 19 857
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В сети появилась полная видеоверсия парада Дедов Морозов в Рязани

В сети появилась полная видеоверсия парада Дедов Морозов в Рязани

В сети появилась полная видеоверсия парада Дедов Морозов в Рязани. Соответствующий ролик опубликовали на YouTube.

Напомним, парад Дедов Морозов во главе с оленьей упряжкой и Снегурочкой прошел в субботу, 23 декабря.

Видео Петра Линева


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