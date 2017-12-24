В военном городке «Дягилево» разбросали отравленную приманку для собак. Об этом сообщил пользователь группы «ВКонтакте» «
«В военном городке, на стадионе, какие-то негодяи разбросали отравленную крысиным ядом приманку для собак. Снег окрашивается от него в розовый цвет. Отравилась наша собака-шпиц», — отметил пользователь.
Он также рассказал, что сделал своей собаке укол витамина В6 и напоил соленой водой. Затем животное отвезли в ветклинику, где ей поставили еще две капельницы. «Собака сейчас слабая, спит», — указал пользователь группы.
После этого в комментариях развернулась дискуссия о гуманности данного способа борьбы с бездомными животными.