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18:29, 2 декабря 2017 221
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Видимость в Рязани ухудшится из-за осадков

Видимость в Рязани ухудшится из-за осадков

Вечером в субботу 2 декабря видимость в Рязанской области составит 200-500 метров. По всей области МЧС прогнозирует туман и осадки, сообщил сайт ведомства.

В эти выходные МЧС уже предупреждало о сильных осадках и ветре. Снег, который не прекращался в субботу вечером, к воскресенью может перейти в дождь.


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8 часов назад
RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

В рейтинге представлены самые массовые и серьезные аварии минувшей осени.

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