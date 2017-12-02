Видимость в Рязани ухудшится из-за осадков

Вечером в субботу 2 декабря видимость в Рязанской области составит 200-500 метров. По всей области МЧС прогнозирует туман и осадки, сообщил
В эти выходные МЧС уже
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Вечером в субботу 2 декабря видимость в Рязанской области составит 200-500 метров. По всей области МЧС прогнозирует туман и осадки, сообщил
В эти выходные МЧС уже
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