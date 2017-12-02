В Песочне сгорел строительный вагончик, есть пострадавший

На улице Новоселов сгорел строительный вагончик. Об этом сообщила
Пожар произошел около 00:23 в субботу, 2 декабря. При пожаре пострадал человек.
Причина и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжали один автомобиль и четыре спасателя.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На улице Новоселов сгорел строительный вагончик. Об этом сообщила
Пожар произошел около 00:23 в субботу, 2 декабря. При пожаре пострадал человек.
Причина и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжали один автомобиль и четыре спасателя.
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