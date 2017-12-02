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8:37, 2 декабря 2017 200
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В Песочне сгорел строительный вагончик, есть пострадавший

В Песочне сгорел строительный вагончик, есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На улице Новоселов сгорел строительный вагончик. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел около 00:23 в субботу, 2 декабря. При пожаре пострадал человек.

Причина и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжали один автомобиль и четыре спасателя.


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