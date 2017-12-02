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9:54, 2 декабря 2017 260
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В Горроще береза упала на дорогу

В Горроще береза упала на дорогу

В Горроще береза упала на дорогу. Соответствующее фото опубликовал пользователь группы «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 декабря, на улице Ленинского комсомола.

«Хорошо что на дорогу, а не кому-нибудь на голову», — отметил очевидец.


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