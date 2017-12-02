Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части из-за уборки снега

В субботу, 2 декабря, в городе проводится уборка снега с проезжих частей. Об этом сообщается на
В связи с этим рязанских водителей попросили не оставлять автомобили на дорогах.
Отмечается, что также очистят разворотные круги и остановки общественного транспорта.
В ночь с 1 на 2 декабря вывезли более 120 кубометров снега с улиц Горького, Ленина и Полонского. Все основные дороги обработали пескосоляной смесью.
К уборке привлекли 28 единиц спецтехники: пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы, тракторы, а также 40 работников дирекции благоустройства города.
Днем в субботу, 2 декабря, на рязанских улицах работают две автовышки, пять самосвалов, четыре трактора для уборки тротуаров, 90 сотрудников дирекции благоустройства и подрядных организаций.