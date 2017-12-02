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12:34, 2 декабря 2017 295
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Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части из-за уборки снега

Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части из-за уборки снега

В субботу, 2 декабря, в городе проводится уборка снега с проезжих частей. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В связи с этим рязанских водителей попросили не оставлять автомобили на дорогах.

Отмечается, что также очистят разворотные круги и остановки общественного транспорта.

В ночь с 1 на 2 декабря вывезли более 120 кубометров снега с улиц Горького, Ленина и Полонского. Все основные дороги обработали пескосоляной смесью.

К уборке привлекли 28 единиц спецтехники: пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы, тракторы, а также 40 работников дирекции благоустройства города.

Днем в субботу, 2 декабря, на рязанских улицах работают две автовышки, пять самосвалов, четыре трактора для уборки тротуаров, 90 сотрудников дирекции благоустройства и подрядных организаций.


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