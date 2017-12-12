В Рязани выбрали лучшие идеи новогоднего оформления города

Завершился конкурс на лучшую идею новогоднего оформления Рязани, который проводила компания «Зеленый сад». Два жюри из представителей администрации города и ведущих рязанских СМИ определили имена победителей. Официальное объявление итогов и вручение призов состоялось 11 декабря в офисе строительной компании.

Главный приз получила 16-летняя Анна Сычева. С победой ее поздравила главный художник города Марина Северина. Идею Анны — устроить в Рязани новогоднюю усадьбу-резиденцию Деда Мороза — признали «самой сказочной и масштабной». Теперь «Зеленый сад» берется за реализацию этой идеи. В компании уверены, что сказочный дом Деда Мороза, а также его сани, запряженные настоящими северными оленями, станут одним из самых ярких праздничных аттракционов, который привлечет внимание множества рязанцев и гостей города.

«Я очень удивлена и я в полном восторге, — призналась в интервью журналистам автор идеи Анна Сычева. — Я подумала, что это было бы очень здорово, если бы у нас открылась такая же, как у Санта Клауса, резиденция Деда Мороза. Чтобы Дедушка Мороз сидел бы в избушке, и к нему приходили бы дети, и он дарил бы им подарки и катал бы на санях. Я просто написала об этом, и вот теперь очень рада, что все это будет сделано с помощью компании „Зеленый сад“».

Специальный приз журналистского жюри конкурса достался Любови Щукиной, рязанской художнице и фриланс-дизайнеру. Представителям СМИ понравилась ее идея и набросок фигурной графики тенями на снегу.

«Мне пришла в голову мысль, что белый снег — это как белый лист бумаги, и на него можно проецировать разные изображения с помощью тени от фонарей. Люди будут идти, глядя, как обычно, себе под ноги, и тут они увидят что-то праздничное, красивое, и захотят поднять глаза… Когда я оформляла заявку, я попыталась поискать что-то подобное в интернете, но ничего такого не нашла, так что нарисовала все сама. То есть, это абсолютно оригинальная идея», — рассказала девушка.

«Всего на конкурс поступила 41 заявка. В большинстве из них были представлены очень интересные идеи, хотя многие мотивы в той или иной степени повторялись. Участники предлагали установить в городе гигантские новогодние игрушки, различные сказочные фигуры и даже устроить что-то вроде галереи разных вариантов рождественской ели. Вполне вероятно, что многие из этих идей еще найдут своё воплощение. „Зеленый сад“ благодарит всех за участие в конкурсе и искренне поздравляет победителей!», — прокомментировал застройщик.