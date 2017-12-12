В День Конституции Любимов вручил паспорта рязанским школьникам. Фото

Во вторник, 12 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил паспорта рязанским школьникам. Документы получили более 40 учащихся из 11 районов, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Церемонию приурочили ко Дню Конституции.
«Сегодня стране нужны светлые головы, профессионалы, креативные молодые специалисты, умеющие по-современному мыслить и работать на результат. Уверен, что многие из вас прославят в дальнейшем наш прекрасный регион, а возможно и страну», — отметил глава региона. Губернатор также отметил значимость Конституции, принятой в этот день 24 года назад.
«Это исторически значимое событие. Основной закон страны позволил создать условия для мощного движения вперед, стратегического развития государственности и гражданского общества, укрепления экономики и социальной сферы, сохранения внутриполитической стабильности. Сегодня наше государство занимает одно из лидирующих мест в мире. Именно такой вы, молодые граждане России, знаете нашу страну», — сказал губернатор.
Конституцию РФ приняли 12 декабря 1993 года по итогам всенародного голосования. На следующий год после принятия этот день был объявлен официальным государственным праздником.
Ранее Любимов